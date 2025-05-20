Представлен Redmi Pad 2: бюджетный планшет с 90 Гц экраном и Dolby Atmos

Компания Xiaomi анонсировала новый бюджетный планшет Redmi Pad 2, который продолжит линейку доступных Android-устройств. Судя по опубликованным рендерам, новинка получит 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×2500 пикселей и частотой обновления 90 Гц — неожиданно хорошие характеристики для начального уровня.

Основные особенности Redmi Pad 2:

Процессор MediaTek Helio G100 Ultra

Варианты с 4/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти

Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos

Основная камера 8 МП, фронтальная — 5 МП

Аккумулятор 9000 мАч с зарядкой 18 Вт

Разъёмы USB-C и 3,5 мм для наушников

Планшет будет работать на Xiaomi HyperOS 2.1 (на базе Android 15). По предварительным данным, цена стартует от 229 евро за базовую версию 4/128 ГБ, тогда как топовый вариант 8/256 ГБ обойдётся в 279 евро.

Redmi Pad 2 позиционируется как доступная альтернатива флагманским планшетам — он предлагает хороший экран и качественный звук по демократичной цене. Официальный анонс устройства ожидается в ближайшее время.