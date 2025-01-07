Представлены графические процессоры AMD RDNA 4 — Radeon RX 9070 и RX 9060

Компания AMD официально представила новую архитектуру графических процессоров RDNA 4, дебютировавшую в виде карт Radeon RX 9070 и RX 9060. Эти новинки ориентированы на массовый сегмент рынка, предлагая серьёзную конкуренцию решениям NVIDIA и Intel. Вместо фокуса на премиум-моделях для энтузиастов AMD сосредоточилась на создании доступных, но мощных GPU, оптимизированных для современных игр и приложений.

Архитектура RDNA 4 — это значительный шаг вперёд для AMD. Использование 4-нм техпроцесса позволило улучшить энергоэффективность и производительность. Ключевыми нововведениями стали ускорители ИИ второго поколения, обновлённые блоки трассировки лучей третьего поколения и модернизированный движок дисплея Radiance 2. Эти улучшения обеспечивают более реалистичное освещение, высокое качество графики и впечатляющую производительность в масштабируемых задачах. Одним из важных изменений стало возвращение к монолитному кристаллу, что отличает RDNA 4 от предыдущего поколения с чиплетной конструкцией. Этот подход упростил архитектуру и повысил её эффективность.

Первые модели, Radeon RX 9070 XT и RX 9070, поступят в продажу в начале 2025 года. Они будут оснащены 16 ГБ видеопамяти и смогут конкурировать с NVIDIA RTX 4070 Ti и RTX 4070. Серия Radeon RX 9060, появляющаяся чуть позже, станет прямым конкурентом RTX 4060. AMD также изменила систему наименования своих карт, чтобы они лучше соответствовали линейке Ryzen 9000 и упрощали выбор для пользователей.

Одним из главных достоинств RDNA 4 стала поддержка FSR 4 — технологии масштабирования, полностью основанной на искусственном интеллекте. Это первый подобный проект AMD, который выходит на один уровень с NVIDIA DLSS и Intel XeSS. FSR 4 предлагает улучшенное масштабирование до 4K, высокую производительность благодаря технологии Frame-Gen и минимальную задержку за счёт Anti-Lag 2.

FSR 4 уже поддерживается в популярных играх, таких как Call of Duty: Black Ops 6, и полностью совместим с проектами, где ранее использовалась технология FSR 3.1. Обновление станет доступно владельцам новых видеокарт серии Radeon RX 9070 и RX 9060, что делает их отличным выбором для геймеров, стремящихся к высокому качеству графики.

Вместе с RDNA 4 компания AMD представила новый программный пакет Adrenalin AI. Эта утилита позволяет генерировать изображения, управлять локальными данными и задавать вопросы, связанные с оборудованием AMD. Она станет частью стандартного пакета Adrenalin и будет доступна всем пользователям, обеспечивая локальный и персонализированный опыт взаимодействия с ИИ.

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 будут доступны как в референсной версии, так и в моделях от партнёров, включая ASUS, Gigabyte, Sapphire и других. Поддержка FSR 4 и новые технологии делают RDNA 4 перспективной платформой для игр и работы с графикой. AMD обещает в ближайшее время раскрыть дополнительные подробности о своей новой архитектуре, продолжая укреплять свои позиции в мире высокопроизводительных GPU.