Проблема с разъемами RTX 4090 не решена: геймеры придумывают свои способы защиты

Проблема с 16-контактным разъемом питания (12VHPWR) продолжает преследовать владельцев мощных видеокарт. Несмотря на снижение количества сообщений о расплавлениях, инциденты все еще происходят. Очередной случай с RTX 4090 заставил пользователей Reddit предложить необычные, но креативные способы защиты дорогостоящего железа.

Один из геймеров (malcanore18) рассказал, как его разъем буквально расплавился. В качестве решения он встроил шесть миниатюрных предохранителей в кабель питания — если контакт перегружается, предохранитель перегорает, спасая видеокарту. Другой пользователь предложил использовать самовосстанавливающиеся предохранители, чтобы избежать их замены после срабатывания.

Но на этом идеи не закончились:

Прямая пайка — jlodvo полностью отказался от разъема, припаяв провода напрямую к видеокарте (вариант для модульных БП)

Возврат к 8-пиновым разъемам — IMI4tth3w переделал питание на L40, используя два стандартных PCIe-разъема

Производители пытаются решить проблему (цветные разъемы, датчики в БП), но Nvidia до сих пор не дала четкого объяснения причин перегревов. Пока владельцы RTX 4090 (и будущих RTX 5090) остаются настороже — никто не хочет однажды почувствовать запах гари от своего ПК.

Важно: Эти решения — крайние меры. Без должных навыков лучше не экспериментировать, а следить за правильностью подключения кабеля и вентиляцией в корпусе.