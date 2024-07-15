Процессоры Intel Bartlett Lake-S для настольных ПК выйдут в 2025 году

Процессоры Intel Bartlett Lake-S для настольных ПК планируется выпустить в 2025 году, они будут доступны в гибридных и P-Core-вариантах с количеством ядер до 12.

Тайна Intel Bartlett Lake-S раскрыта благодаря инсайдеру @jaykihn, который предоставил информацию о конфигурациях различных SKU в этом семействе. Bartlett Lake-S станет новым семейством ЦП для настольных платформ, ориентированным на Network & Edge. Эти процессоры будут использовать те же платформы с сокетом LGA 1700, что и текущие модели, и будут доступны в двух конфигурациях: гибридной и только на P-Core.

Варианты только с P-Core будут использовать новый кристалл BTL 12+0, включающий до 12 P-ядер. Это больше, чем у текущих процессоров 14-го поколения с максимальным количеством в 8 P-ядер. Линейка будет включать процессоры с TDP 125 Вт, 65 Вт и 45 Вт, с конфигурациями 12 P-Core Core 9, 10 P-Core Core 7 и 8 P-Core Core 5 SKU. Упоминание 125-ваттного ЦП может указывать на возможный выпуск высокопроизводительных процессоров для сегмента DIY, поскольку TDP 125 Вт обычно зарезервирован для разблокированных настольных процессоров серии "K". Семейство P-Core-only не будет включать в себя Core 3 или Core series SKU.

Гибридные процессоры Bartlett Lake-S будут сочетать кристаллы Alder Lake и Raptor Lake. Эти чипы будут поставляться в вариантах с TDP 65 Вт и 45 Вт с конфигурациями 8+16 (B0) Core 7, 6+8 (B0) и 6+4 (C0) Core 5, 4+0 (H0) и 2+0 (H0) Core CPU. Топовый процессор будет иметь 24 ядра и 32 потока, как у текущего флагмана Core i9-13900K/14900K, а остальные процессоры будут соответствовать конфигурациям 14-го поколения.

Согласно инсайдерской информации, гибридные конфигурации Bartlett Lake-S планируется выпустить в начале января 2025 года, а варианты только с P-Core — в третьем квартале 2025 года. Этот запуск состоится позже, чем линейка Arrow Lake-S. Остается неизвестным, решат ли новые кристаллы только с P-Core проблемы нестабильности, с которыми сталкиваются процессоры i9 13-го и 14-го поколений.