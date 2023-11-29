Процессоры Intel для ноутбуков нового поколения появятся уже в следующем году

Процессоры следующего поколения Intel Arrow Lake-H для ноутбуков находятся в стадии тестирования, согласно отгрузочному манифесту Harukaze5719, где обнаружена конфигурация с 16 ядрами.

Отгрузочный манифест Harukaze5719 раскрывает детали относительно ядерной конфигурации процессоров Intel Arrow Lake-H. Указанный в манифесте SKU Arrow Lake-H включает 6 ядер Performance, основанных на архитектуре Lion Cove, и 8 ядер Efficiency, базирующихся на архитектуре Skymont. Также предусмотрено 2 LP E-Core с архитектурой Crestmont, аналогичной технологии E-Core, используемой в Meteor Lake. Это означает, что VPU Arrow Lake будет иметь ограниченные возможности по сравнению с Lunar Lake, который предлагает электронные ядра Skymont как для электронных ядер E, так и LP.

В отгрузочном манифесте также упоминается наличие графики GT2 для процессоров 2-го поколения Core Ultra «Arrow Lake». Обозначение GT2 применяется к основным встроенным графическим процессорам, в то время как процессоры Arrow Lake-H будут оборудованы графическим процессором «Xe-LPG Plus», включающим выделенные ядра XMX для улучшения технологий масштабирования Intel.

В документе также упоминается Meteor Lake, что может свидетельствовать о предстоящем запуске 14 декабря. Arrow Lake-H ожидается с архитектурой следующего поколения Lion Cove P-Core и Skymont E-Core, произведенной ​​на 20-нм технологическом узле Intel, в то время как графический процессор будет изготовлен ​​на 3-нм техпроцессе TSMC. Введение специального VPU с началом с Meteor Lake обещает новые возможности в области генеративного искусственного интеллекта для конечных потребителей.

С учетом почти года до выпуска процессоров Intel Arrow Lake-H, остается много невыясненных деталей в линейке. Впрочем, с учетом доступной информации, ожидается, что она предложит множество возможностей для пользователей, особенно тех, кто стремится к максимальной эффективности от своих SoC.