Qualcomm и Intel спорят о будущем ARM-процессоров в ноутбуках

Компания Qualcomm прокомментировала недавние заявления временного генерального директора Intel Мишель Джонстон Хольтхаус о высоком проценте возвратов ноутбуков на базе ARM. Qualcomm утверждает, что их показатели возвратов находятся "в пределах отраслевой нормы", а устройства на базе Snapdragon X получают положительные отзывы и многочисленные награды.

Слова Intel связаны с проблемами совместимости ARM-устройств, которые, как утверждается, вызывают разочарование у пользователей. Несмотря на усилия Microsoft и Qualcomm, эмуляция x86-приложений на ARM пока не идеальна. Однако Qualcomm уверена, что ARM-платформы займут до 50% рынка ноутбуков в ближайшие пять лет.

Intel, в свою очередь, подчеркивает свои успехи в разработке чипов с высоким балансом производительности и энергоэффективности, предлагая альтернативу ARM в виде новых процессоров Core 200V Ultra. Хольтхаус отмечает, что конкуренция на рынке ПК усилится уже в 2025 году, и Intel готовится к соперничеству с AMD, Qualcomm и другими игроками.

Тем временем Qualcomm активно инвестирует в расширение своего присутствия на рынке, разрабатывая стратегию для популяризации Snapdragon X. Представители компании считают, что смогут масштабировать использование ARM-решений, создавая партнерства и обучая пользователей преимуществам своих процессоров.