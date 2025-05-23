Realme GT 7 с Aston Martin: гоночный стиль и топовая начинка

Realme готовит к выходу смартфон GT 7, который появится на рынке уже на следующей неделе. Особый интерес вызывает ограниченная Dream Edition, созданная совместно с Aston Martin Aramco F1 Team. В свежем тизере мелькнул сам Фернандо Алонсо — двукратный чемпион мира Формулы-1, хотя ни он, ни представители команды не упомянули Realme в ролике.

Производитель делает ставку на гоночную эстетику и мощную начинку. Обычная версия GT 7 выполнена в фирменном цвете IceSense Blue с красными акцентами, а эксклюзивная Dream Edition получит британский гоночный зеленый (British Racing Green) и лого Aston Martin на задней панели.

Под капотом — топовый чипсет Dimensity 9400e, обещающий рекордную производительность. Вместе с GT 7 компания, вероятно, представит и более доступную модель GT 7T. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать все детали о новом флагмане и его гоночной версии.