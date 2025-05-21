RedMagic 10S Pro+ засветился в бенчмарках: разогнанный Snapdragon и 24 ГБ оперативки

В базе тестов AnTuTu неожиданно всплыли данные о новом игровом монстре от RedMagic — модели 10S Pro+ (NX789S_V2A). Аппарат станет усовершенствованной версией текущего флагмана 10 Pro+ и порадует геймеров серьезным апгрейдом.

Главная фишка новинки — разогнанный Snapdragon 8 Elite с ядрами Prime, работающими на рекордных 4,47 ГГц (против 4,32 ГГц у предшественника). Интересно, что эта же частота используется в чипах «для Galaxy», но в RedMagic она будет маркирована как «Leading Edition».

Топовая комплектация включает:

24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X

1 ТБ сверхбыстрого хранилища UFS 4.0

Дисплей с частотой обновления 144 Гц

Параллельно компания готовит к выпуску упрощенную версию RedMagic 10S Pro. Обе новинки будут официально представлены 26 мая и сразу поступят в предзаказ на JD.com.

Что это значит для геймеров? Еще более плавный геймплей в требовательных играх и возможность дольше держать максимальные настройки графики. Осталось дождаться тестов производительности — посмотрим, насколько этот «разгон» заметен в реальных сценариях.