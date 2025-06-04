Redmi возвращается: бюджетный планшет Pad 2 выйдет 5 июня

После двухлетнего перерыва Redmi наконец представляет продолжение своего популярного бюджетного планшета. Redmi Pad 2 официально анонсирован к выходу 5 июня — компания уже начала активную рекламную кампанию в соцсетях.
Судя по утечкам, новинка сохранит баланс цены и характеристик:
- 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×2500, яркостью 600 нит и частотой 90 Гц
- Процессор MediaTek Helio G100
- Варианты с 4/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти
- Скромные камеры: 8 МП основная и 5 МП фронтальная
Ожидается, что базовая версия (4/128 ГБ) будет стоить €199, а модификация с 4G (8/256 ГБ) — €299. Таким образом, Redmi продолжает стратегию доступных, но современных устройств.
Презентация состоится уже на следующей неделе, так что скоро узнаем все детали официально. Главный вопрос — сможет ли новинка повторить успех первого Redmi Pad?