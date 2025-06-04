Redmi возвращается: бюджетный планшет Pad 2 выйдет 5 июня

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После двухлетнего перерыва Redmi наконец представляет продолжение своего популярного бюджетного планшета. Redmi Pad 2 официально анонсирован к выходу 5 июня — компания уже начала активную рекламную кампанию в соцсетях.

Судя по утечкам, новинка сохранит баланс цены и характеристик:

11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×2500, яркостью 600 нит и частотой 90 Гц

с разрешением 1600×2500, яркостью 600 нит и частотой Процессор MediaTek Helio G100

Варианты с 4/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти

и Скромные камеры: 8 МП основная и 5 МП фронтальная

Ожидается, что базовая версия (4/128 ГБ) будет стоить €199, а модификация с 4G (8/256 ГБ) — €299. Таким образом, Redmi продолжает стратегию доступных, но современных устройств.

Презентация состоится уже на следующей неделе, так что скоро узнаем все детали официально. Главный вопрос — сможет ли новинка повторить успех первого Redmi Pad?