Samsung Electronics ускоряет развитие направления по разработке роботов

Samsung Electronics активно укрепляет свои позиции в робототехнической индустрии, инвестировав 267,5 млрд вон ($181,75 млн) в корейскую компанию Rainbow Robotics. Эта сделка увеличила долю Samsung в компании с 14,71 % до 35 %, превратив её в дочернюю. Теперь финансовые показатели Rainbow Robotics будут включены в общую отчетность Samsung.

Rainbow Robotics, основанная в 2011 году под руководством профессора О Джун Хо, известного созданием первого в Корее человекоподобного робота Hubo, остаётся ключевым игроком на рынке робототехники. После сделки профессор О сохранил лишь 7,78 % акций, что сделало его вторым крупнейшим акционером компании.

Samsung видит в робототехнике одно из приоритетных направлений своего бизнеса. На CES 2024 генеральный директор компании Хан Чон Хи заявил, что робототехнические решения с искусственным интеллектом будут неотъемлемой частью будущего. Для этого была создана команда разработчиков, напрямую подчиняющаяся генеральному директору. Её цель — ускорить разработку инновационных технологий. Руководителем этой команды станет профессор О, что должно обеспечить интеграцию экспертизы Rainbow Robotics и ресурсов Samsung.

В ближайшие годы Samsung планирует использовать роботов Rainbow Robotics для автоматизации производственных и логистических процессов. Среди текущих разработок — кооперативные роботы, автономные мобильные модели и гуманоиды. Одним из флагманских решений является робот RB-Y1 с двумя манипуляторами, уже протестированный для производства чипов и бытовой техники Samsung.

Также компания делает ставку на бытовую робототехнику. Rainbow Robotics примет участие в разработке улучшенной версии домашнего робота Ballie — компактного ассистента, оснащённого искусственным интеллектом. Ballie сможет управлять устройствами умного дома, анализируя пользовательские привычки, и станет универсальным помощником в быту.

В условиях роста мирового рынка робототехники, который, по прогнозам BCC Research, к 2029 году достигнет $165,2 млрд, Samsung стремится занять лидирующую позицию. Синергия с Rainbow Robotics и масштабная инфраструктура продаж обеспечат южнокорейскому гиганту серьёзное преимущество на международной арене.