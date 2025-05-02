Samsung Galaxy S25 Edge: ультратонкий смартфон с камерой-монстром

Samsung готовит настоящий сюрприз для поклонников премиальных смартфонов — ультратонкий Galaxy S25 Edge с неожиданно мощной камерой. Хотя изначально анонс планировался на апрель, внутренние перестановки в компании и стратегические соображения перенесли релиз на май 2025 года.

Что известно о новинке:

Толщина корпуса станет рекордной для линейки Galaxy

Основная камера 200 МП (такая же, как у S25 Ultra) с крупным сенсором 1/1,3"

12-мегапиксельная дополнительная камера

Возможный компромисс — отсутствие 50 МП сверхширокоугольного модуля

Утечки из нормативных баз данных подтверждают: несмотря на тонкий профиль, S25 Edge получит камеру, способную бросить вызов будущему iPhone 17 Air. Тесты предсерийных образцов показывают, что основной модуль даже превосходит iPhone 16 Pro Max и Google Pixel 9 по качеству съёмки.

Особый интерес вызывает фронтальная камера с датчиком S5K3LU (1/3,2") — Samsung явно не хочет жертвовать качеством селфи ради тонкого дизайна.

С переносом релиза на май конкуренция между Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air обещает стать главным технологическим противостоянием 2025 года. Пока остаётся загадкой, как Samsung умудрилась поместить столь мощную камеру в ультратонкий корпус — ответ мы узнаем совсем скоро.