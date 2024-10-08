Samsung Galaxy S25 выйдет с процессором Dimensity 9400

Ходили слухи, что Samsung может использовать Dimensity 9400 от MediaTek в одной из моделей Galaxy S25. Это якобы часть их стратегии с двумя чипсетами, чтобы меньше зависеть от Qualcomm и сэкономить на производстве. Хотя ни Samsung, ни MediaTek пока официально не подтвердили это, возможно, Google случайно намекнула на возможное сотрудничество.

Для тех, кто не в курсе, AlphaChip от Google — это подразделение, которое занимается разработкой процессоров с использованием ИИ. В недавнем блоге Google упомянула, что MediaTek использует AlphaChip для ускорения разработки своих передовых чипов, таких как Dimensity Flagship 5G, которые якобы применяются в устройствах Samsung.

Хотя конкретного упоминания о Dimensity 9400 и Galaxy S25 в этом блоге нет, речь идёт о «Dimensity Flagship 5G». Это может быть либо Dimensity 9300, либо его улучшенная версия, но так как ни одна из моделей Galaxy S24 не использует эти чипы, становится вероятным, что речь идёт о Galaxy S25. Завтра должен быть представлен Dimensity 9400, и возможно, что тогда будет официально объявлено о партнерстве Samsung и MediaTek.

Ранее предполагалось, что Samsung будет ставить Exynos 2500 в некоторые версии Galaxy S25. Однако из-за проблем с производством по 3-нм техпроцессу GAA компания не смогла привлечь новых клиентов и отложила запуск чипа. Несмотря на это, Exynos 2500, вероятно, не будет полностью заброшен, и по слухам, его планируют использовать в Galaxy S25 FE и в будущем складных моделях смартфонов от Samsung.