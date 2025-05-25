Samsung готовит бюджетные Galaxy Buds Core: больше батареи, новая модель

Samsung, похоже, обновляет свою линейку доступных TWS-наушников. Вместо Galaxy Buds FE 2023 года компания готовит к выпуску новую модель под названием Galaxy Buds Core. Устройство уже появилось в базе поддержки Samsung с номером модели SM-R410, а его цена, вероятно, останется в районе $100, как у предшественника.

Согласно свежим слухам, Buds Core получат серьёзный апгрейд автономности: каждый наушник будет оснащён аккумулятором на 100 мАч (против 60 мАч у Buds FE), а кейс — батареей на 500 мАч (ранее 479 мАч). Пока неясно, переняли ли новые наушники стержневой дизайн из флагманских Buds3 и Buds3 Pro, но увеличенная ёмкость батареи может на это указывать.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Buds Core в ближайшие месяцы. Если слухи подтвердятся, это могут стать одними из самых выгодных беспроводных наушников в бюджетном сегменте. Пока же стоит относиться к этой информации с осторожностью — официальных подтверждений от компании ещё не было.