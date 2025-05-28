Samsung готовит революцию в камерах для Galaxy S26

Пока Apple готовит ультратонкий iPhone 17 Air, Samsung не собирается отставать. Согласно новым слухам из Южной Кореи, компания работает над инновационной технологией для камер в линейке Galaxy S26, которая позволит сделать модули тоньше.

Секрет кроется в использовании струйной печати с матовыми чернилами вместо традиционной антибликовой пленки. Такой подход не только уменьшит толщину каждого модуля, но и сохранит все оптические свойства. Хотя разница в толщине отдельных линз будет незначительной, совокупный эффект для многослойных камерных модулей может быть ощутимым.

Этот шаг особенно важен на фоне растущей конкуренции в сегменте тонких флагманов. Если технология окажется успешной, мы можем увидеть Galaxy S26 с менее выступающими камерами, что станет ответом Samsung на ультратонкий дизайн iPhone 17 Air. Пока остаются вопросы о том, насколько именно тоньше станут камеры, но ясно одно — гонка за минималистичный дизайн в премиум-сегменте выходит на новый уровень.