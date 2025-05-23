Samsung снимает ограничения: фирменные приложения теперь работают на любых ПК с Windows

Хорошие новости для владельцев Windows-ПК: Samsung наконец-то открыл доступ к своим фирменным приложениям для всех пользователей, а не только для счастливых обладателей ноутбуков Galaxy Book. Теперь в Microsoft Store можно найти целую коллекцию полезных программ от корейского гиганта — от Galaxy Notes до приложений для управления Galaxy Buds.

Правда, есть нюансы. Некоторые приложения (например, Galaxy Notes) при запуске предупреждают, что они оптимизированы именно для устройств Samsung и на других компьютерах могут работать неидеально. Кроме того, для полного функционала потребуется войти в аккаунт Samsung.

Сейчас в магазине доступны:

• Galaxy Notes (заметки)

• Gallery (галерея)

• Samsung Cloud (облачное хранилище)

• Screen Recorder (запись экрана)

• Galaxy Buds Manager

• Bixby (голосовой помощник)

• Samsung Studio

• Phone (управление смартфоном)

Этот шаг Samsung выглядит логичным продолжением стратегии по расширению экосистемы — теперь пользователи любых Windows-устройств смогут удобнее работать со своими гаджетами Samsung. Правда, как поведет себя "неоптимизированное" ПО на сторонних ПК, покажет время.