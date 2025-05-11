Складной iPhone без складки: Apple и Samsung готовят совместную революцию

В начале этого года Apple якобы выбирала поставщиков для складного iPhone, который должен выйти во второй половине 2026-го. Учитывая опыт Samsung в гибких экранах, корейский гигант, скорее всего, станет эксклюзивным партнёром. Однако Apple не хочет просто копировать чужие технологии — ей нужен дисплей нового поколения, которого ещё не было на рынке.

Согласно слухам от источника yeux1122, Samsung разработала для Apple особую технологию производства: сенсорный слой будет встроен прямо в экран, что сделает панель на 19% тоньше, чем у Galaxy Z Fold. Такой подход не только уменьшит толщину, но и повысит прочность конструкции.

Почему Samsung не использует эту технологию в своих Galaxy Z Fold 7? Вероятно, из-за высокой стоимости. Если применить её в следующем поколении Galaxy, цена взлетит до небес. Вместо этого Samsung, похоже, решила заработать на Apple, которая планирует выпускать складные iPhone в больших объёмах. Главный козырь нового устройства — отсутствие видимой складки. Как заявлял аналитик Росс Янг, для этого понадобится химически усиленное стекло, что сделает производство дороже, зато избавит от главного недостатка складных смартфонов.

Впрочем, yeux1122 не всегда точен, так что ждём подтверждений. Но если всё правда — Apple и Samsung готовят настоящий прорыв.