Спроси у своих фотографий — Google тестирует новую AI-функцию "Ask Photos"

Google тестирует новую функцию "Ask Photos", которая позволит пользователям находить снимки в своей галерее по запросам на обычном языке. Впервые о функции рассказали в мае, и теперь она доступна для ограниченного круга пользователей Google Labs в США. Благодаря "Ask Photos" можно задать, например, такие вопросы: "Где мы останавливались в последний раз?" или "Что мы ели в отеле?" Функция использует ИИ-модель Gemini от Google, чтобы находить ответы и подбирать фотографии на основе ваших запросов. Вы сможете не только вспоминать поездки, но и собирать подборки снимков, например, для семейного альбома или итога отпуска.

Чтобы получить доступ к "Ask Photos", нужно записаться в список ожидания на сайте Google. При этом у пользователей останется возможность вернуться к классическому поиску изображений, если потребуется. В новой версии можно искать снимки с помощью естественного языка: запросы вроде "Я и Элис смеемся" или "Каякинг на фоне гор" будут давать релевантные результаты. Эти поисковые функции уже доступны на английском языке для Android и iOS, и вскоре появится поддержка других языков.

Google также заменил вкладку "Библиотека" на новую страницу "Коллекция", чтобы упростить поиск фото и видео. Хотя большинство не успело досконально изучить эту новую вкладку, можно уверенно говорить о том, что поиск по естественным запросам поможет наконец находить нужные снимки без долгой прокрутки или фильтрации по местоположению.