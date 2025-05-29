Tecno Pova Curve 5G: самый тонкий изогнутый смартфон с мощной батареей

Компания Tecno официально представила в Индии Pova Curve 5G — самый тонкий изогнутый смартфон на рынке с аккумулятором 5500 мАч. Устройство с изгибом 55° выглядит по-настоящему футуристично и доступно в трёх цветах: Magic Silver, Neon Cyan и Geek Black.

Ключевые особенности:

6,78" AMOLED-экран с частотой 144 Гц и яркостью 1300 нит

Процессор Dimensity 7300 Ultimate (4 нм)

Основная камера 64 МП (Sony IMX682)

Поддержка 45-ваттной зарядки (50% за 15 минут)

Pova Curve 5G предлагает продвинутые функции связи, включая VoWiFi Dual Pass и оптимизацию сигнала в реальном времени. Также смартфон получил эксклюзивные ИИ-функции для индийского рынка: шумоподавление, автоматические ответы и живые переводы во время звонков.

Цены и доступность:

Версия 6/128 ГБ — 15 999 рупий (14900 р)

Версия 8/128 ГБ — 16 999 рупий (15800 р)

Предзаказы открыты с 5 июня с возможностью выиграть мотоцикл Royal Enfield и другие призы. Офлайн-покупателям доступна рассрочка от 57 рупий в день.