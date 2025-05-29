Tecno Pova Curve 5G: самый тонкий изогнутый смартфон с мощной батареей

Компания Tecno официально представила в Индии Pova Curve 5G — самый тонкий изогнутый смартфон на рынке с аккумулятором 5500 мАч. Устройство с изгибом 55° выглядит по-настоящему футуристично и доступно в трёх цветах: Magic Silver, Neon Cyan и Geek Black.
Ключевые особенности:
- 6,78" AMOLED-экран с частотой 144 Гц и яркостью 1300 нит
- Процессор Dimensity 7300 Ultimate (4 нм)
- Основная камера 64 МП (Sony IMX682)
- Поддержка 45-ваттной зарядки (50% за 15 минут)
Pova Curve 5G предлагает продвинутые функции связи, включая VoWiFi Dual Pass и оптимизацию сигнала в реальном времени. Также смартфон получил эксклюзивные ИИ-функции для индийского рынка: шумоподавление, автоматические ответы и живые переводы во время звонков.
Цены и доступность:
- Версия 6/128 ГБ — 15 999 рупий (14900 р)
- Версия 8/128 ГБ — 16 999 рупий (15800 р)
Предзаказы открыты с 5 июня с возможностью выиграть мотоцикл Royal Enfield и другие призы. Офлайн-покупателям доступна рассрочка от 57 рупий в день.