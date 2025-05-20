Tecno выходит на новый уровень: представлены умные ноутбуки с ИИ-помощником

сегодня в 14:03

На выставке Computex 2023 Tecno сделала громкое заявление, представив линейку ноутбуков нового поколения. Главной звездой показа стал Megabook S16 — первый 16-дюймовый ноутбук компании, сочетающий производительность и портативность.

Что делает новинку особенной:

Мощный "железный" характер: процессор Intel Core i9-13900HK с частотой до 5,4 ГГц, до 32 ГБ оперативки и 2 ТБ SSD

Ультрапортативный дизайн: всего 1,3 кг веса при толщине 14,9 мм

Яркий 16-дюймовый экран с тонкими рамками и 100% охватом sRGB

Долгая автономность: до 11 часов работы от батареи 75 Вт·ч

Но главная фишка — встроенный ИИ-ассистент Ella на базе модели DeepSeek V3. Он умеет помогать с презентациями, рисованием, организацией встреч и другими задачами.

Пока Tecno держит в секрете цены и точные даты выхода, но очевидно одно: компания всерьёз намерена конкурировать с признанными лидерами рынка. С таким набором функций Megabook S16 выглядит достойным претендентом на звание "ноутбука года" в своём классе.