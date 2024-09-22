Тест на прочность iPhone 16 Pro Max — смартфон будет трудно сломать

20 сентября в мире вышла серия iPhone 16, и хотя внешне модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max не сильно изменились, Apple внесла несколько внутренних улучшений, устранив прошлогодние недостатки. Одним из неизменных моментов остаётся высокое качество сборки. Это видно в новом тесте на прочность, где флагман iPhone 16 Pro Max практически не прогибается под давлением. По сравнению с более хрупкими планшетами M4 iPad Pro, которые ломаются довольно легко, это заметное улучшение.

Зак, ведущий канала JerryRigEverything на YouTube, одним из первых получил в руки iPhone 16 Pro Max в цвете Desert Titanium. Как обычно, он подшучивает над тем, что Apple изменила немногое, кроме номера модели, но всё же отмечает новшества, такие как новая кнопка управления камерой. При тесте царапания отмычкой 7 уровня по шкале Мооса кнопка оставляет следы, что указывает на использование сапфира. Однако Зак уточняет, что это не чистый сапфир, что можно объяснить процессом резки материала.

Большая часть корпуса сделана из титана и стекла, и титан царапается так же, как и анодированный алюминий. Хотя тесты на царапины и ожоги — это интересное зрелище, самое важное испытание — это тест на изгиб.

Тем, кто ждал повода раскритиковать Apple за использование ненадёжных материалов, придётся признать, что iPhone 16 Pro Max выдержал испытание. Смартфон практически не прогибается ни с передней, ни с задней стороны. Ранее, в видео с разборкой, было показано, что у iPhone 16 Pro более толстая материнская плата и металлическая защита аккумулятора.

Эти улучшения, вероятно, и делают новый флагман таким прочным. Но чтобы понять, почему он настолько "непробиваем", придётся глубже изучить его внутренние компоненты — и это тема для другого раза. Пока что посмотрите видео с тестом на прочность, и ждите новых обновлений!