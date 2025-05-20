Тоньше некуда: Infinix готовит смартфон толщиной менее 6 мм

Infinix продолжает удивлять своими ультратонкими смартфонами. После успеха модели Hot 50 Pro+ толщиной 6,8 мм компания готовит еще более революционное устройство. Согласно утечкам известного инсайдера Ice Universe, грядущий Hot 60 Pro+ получит корпус толщиной всего 5,95 мм, что сделает его самым тонким смартфоном с изогнутым экраном на рынке.

На опубликованных фотографиях видно, что новинка сохранит тройную основную камеру, хотя объективы будут заметно выступать за пределы ультратонкого корпуса. По габаритам устройство сопоставимо с обычным iPhone, хотя и останется в более доступном ценовом сегменте.

Infinix не единственный игрок в этой гонке за миниатюризацию. Samsung уже выпустила Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм, а Apple готовит iPhone 17 Air с рекордными 5,5 мм. Однако остается открытым вопрос: действительно ли потребители готовы пожертвовать емкостью аккумулятора ради нескольких миллиметров толщины?

Пока рынок дает противоречивые сигналы. С одной стороны, тонкие смартфоны выглядят стильно и премиально. С другой — многие пользователи ценят автономность больше, чем ультратонкий дизайн. Ответ мы узнаем уже скоро, когда Infinix официально представит свою новинку.