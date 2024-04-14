TUXEDO представляет первый ноутбук c фирменной ОС на на базе Linux

Не так часто можно увидеть ноутбуки, работающие на базе Linux, особенно в игровом сегменте, где предпочтение чаще отдается Steam Deck. Однако немецкая компания TUXEDO Computers представила первый в мире ноутбук на Linux, оснащенный последними процессорами AMD Ryzen 8040 и дискретной мобильной графикой RDNA 3, что представляет собой внушительный выбор компонентов. Кроме того, ноутбук поставляется с предустановленной ОС Linux, что делает его привлекательным для пользователей, ценящих уникальные возможности этой платформы.

Последний игровой ноутбук Sirius 16 Gen 2 от TUXEDO получил прозвище "бинарная звезда" компании, и это действительно так, учитывая его блестящие характеристики. Он оснащен процессором AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и 16 потоками, достигающим частоты до 5,1 ГГц и TDP 45 Вт. Несмотря на некоторые изменения по сравнению с предыдущими моделями, процессор проявляет впечатляющую производительность, конкурируя с процессорами Intel Core i9-13900H. Графический процессор AMD Radeon RX 7600M XT, базирующийся на архитектуре Navi 33 "RDNA 3", предлагает серьезные возможности в области визуализации, приближаясь к производительности мобильной версии NVIDIA RTX 4060.

Технические характеристики Sirius 16 Gen 2 включают в себя 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц, емкую батарею на 80 Втч, память DDR5-5200 до 96 ГБ и PCIe 4.0 накопитель на 8 ТБ, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, ориентированных на максимальную производительность под управлением Linux. Кроме того, он обладает множеством сетевых и коммуникационных возможностей.

Выбор ОС Linux, хотя и необычен, приветствуется, но ОС не установлена изначально. Вместо этого TUXEDO разработала свое собственное решение под названием TUXEDO OS, напоминающее экосистему, аналогичную той, что используется в MacBook от Apple. Это обеспечивает сбалансированную платформу с поддержкой аппаратных средств и программного обеспечения, что делает ее привлекательной альтернативой для пользователей, которые ищут особенности Linux.

Sirius 16 Gen 2 от TUXEDO представляет собой впечатляющее устройство, которое обеспечивает высокую производительность и широкие возможности. Стоимость начинается от 1666 евро и может достигать 3000 евро, если выбраны максимальные конфигурации.