Удивительная автономность — появились первые реальные тесты Snapdragon 8 Elite

Высокая производительность нового Snapdragon 8 Elite никого не удивила — её ждали, и тесты это подтвердили. Но настоящим сюрпризом стал заметный прирост времени автономной работы смартфонов на этом чипе. Первые испытания показали, что разница оказалась значительно выше, чем ожидалось. Для тестов использовались Asus ROG Phone 9 Pro и OnePlus 13. Оба смартфона оснащены более ёмкими батареями: 5800 мА·ч и 6000 мА·ч соответственно. Однако увеличение автономности превзошло даже скромные расчёты на основе прироста ёмкости аккумуляторов.

Так, у Asus ROG Phone 9 Pro аккумулятор увеличился всего на 5,4% по сравнению с предыдущей моделью, где батарея была на 5500 мА·ч. Однако в тесте PCMark время работы выросло с 11 часов до почти 14,5 часов — прирост составил внушительные 30%. OnePlus 13 получил аккумулятор на 11% больше, чем у OnePlus 12. Но результат в тестах оказался ещё более впечатляющим: устройство продержалось 17,5 часов против 12,2 часов у предшественника — разница достигла 42%. Для теста использовалась китайская версия OnePlus 13, тогда как региональная версия OnePlus 12 не уточняется.

По заявлению Qualcomm, энергоэффективность Snapdragon 8 Elite улучшилась примерно на 27%. Судя по тестам, этот показатель явно отражается на реальном времени работы устройств. Всё указывает на то, что и другие смартфоны с этим процессором смогут похвастаться схожими результатами.