USB4 версии 2: революция в скорости, но придётся подождать

USB4 версии 2 — это настоящий прорыв в скорости передачи данных (80 Гбит/с в симметричном режиме и до 120 Гбит/с для дисплеев). Однако сейчас поддержку этого стандарта предлагают только контроллеры от Apple и Intel, что оставляет пользователей AMD без доступа к новым возможностям. Хорошая новость: ASMedia и Via Labs уже работают над своими решениями, которые должны появиться в 2026-2027 годах.

Когда ждать USB4 v2 для AMD?

На Computex представители ASMedia (разработчика чипсетов для AMD) и Via Labs подтвердили, что их контроллеры USB4 v2 находятся в разработке. ASMedia планирует выпуск своего решения к концу 2026 года, а Via Labs — в 2027. Пока неясно, будут ли эти компании разрабатывать PHY-уровень самостоятельно или использовать готовые решения от партнёров, например, Synopsys.

После выпуска контроллеров потребуется время на сертификацию и интеграцию в материнские платы и ноутбуки. Вероятно, первые устройства с поддержкой USB4 v2 от ASMedia появятся на CES 2027 и поступят в продажу в начале того же года.

Почему так долго?

USB4 v2 — это не просто увеличение скорости. Новый стандарт:

Использует сложное кодирование PAM-3 (больше бит за цикл, но выше нагрузка на декодирование)

Поддерживает PCIe 4.0 и DisplayPort 2.1 (против PCIe 3.0 и DP 1.4a в USB4)

Сохраняет совместимость с существующими кабелями USB-C

Эти улучшения требуют времени на разработку, поэтому ASMedia и Via Labs отстают от Intel и Apple на 2-3 года.

Чем Thunderbolt 5 лучше?

Thunderbolt 5 построен на основе USB4 v2, но предъявляет более строгие требования:

Обязательная поддержка PCIe 4.0/5.0 и DisplayPort 2.1a

Гарантированная подача питания до 240 Вт

Расширенные возможности док-станций и каскадного подключения

Пока USB4 v2 остаётся прерогативой Apple и Intel, но к 2027 году ситуация изменится. Осталось только набраться терпения!