Vivo готовит двойной удар: S30 и S30 Pro mini выйдут 29 мая

Vivo официально объявила дату старта продаж своих новых смартфонов — S30 и S30 Pro mini поступят в продажу 29 мая. Устройства уже можно зарезервировать в китайских онлайн-магазинах, где появились первые официальные изображения.

Обе модели получили схожий дизайн с тройной камерой и кольцевой светодиодной вспышкой. На передней панели — плоский экран с отверстием под фронтальную камеру. Покупателям предложат четыре варианта расцветки: классический черный, мятно-зеленый (на снимках выглядит синеватым), нежно-розовый и яркий лимонный.

Особенности цветовых решений:

В трех вариантах островок камеры будет черным

Розовая версия получит камеру в тон корпусу

Традиционно серия S предназначена только для китайского рынка, а мировые аналоги выходят под индексом V. Это значит, что S30, скорее всего, станет основой для будущего V60.

Ожидаемые характеристики:

Vivo S30 (V60): 6.67-дюймовый экран, 50 МП телеобъектив, аккумулятор 6500 мАч

Vivo S30 Pro mini (V60 Pro): топовый чипсет Dimensity 9400e

На презентации 29 мая также покажут:

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Для Vivo это важный запуск — компания укрепляет позиции в среднем ценовом сегменте, предлагая пользователям стильные устройства с хорошими камерами и автономностью. Пока неизвестно, когда мировые версии появятся в других странах, но китайские покупатели смогут оценить новинки уже в конце мая.