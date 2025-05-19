Vivo готовит двойной удар: S30 и S30 Pro mini выйдут 29 мая

Vivo официально объявила дату старта продаж своих новых смартфонов — S30 и S30 Pro mini поступят в продажу 29 мая. Устройства уже можно зарезервировать в китайских онлайн-магазинах, где появились первые официальные изображения.
Обе модели получили схожий дизайн с тройной камерой и кольцевой светодиодной вспышкой. На передней панели — плоский экран с отверстием под фронтальную камеру. Покупателям предложат четыре варианта расцветки: классический черный, мятно-зеленый (на снимках выглядит синеватым), нежно-розовый и яркий лимонный.
Особенности цветовых решений:
- В трех вариантах островок камеры будет черным
- Розовая версия получит камеру в тон корпусу
Традиционно серия S предназначена только для китайского рынка, а мировые аналоги выходят под индексом V. Это значит, что S30, скорее всего, станет основой для будущего V60.
Ожидаемые характеристики:
- Vivo S30 (V60): 6.67-дюймовый экран, 50 МП телеобъектив, аккумулятор 6500 мАч
- Vivo S30 Pro mini (V60 Pro): топовый чипсет Dimensity 9400e
На презентации 29 мая также покажут:
- Новый планшет Vivo Pad 5
- Беспроводные наушники Vivo TWS Air3
- Внешний аккумулятор 10000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт
Для Vivo это важный запуск — компания укрепляет позиции в среднем ценовом сегменте, предлагая пользователям стильные устройства с хорошими камерами и автономностью. Пока неизвестно, когда мировые версии появятся в других странах, но китайские покупатели смогут оценить новинки уже в конце мая.