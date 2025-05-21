Wear OS 6 представлена: больше автономности и новый дизайн

сегодня в 13:51

На конференции Google I/O компания официально представила Wear OS 6 — новую версию операционной системы для умных часов. Главное обещание: на 10% больше автономности по сравнению с Wear OS 5 благодаря оптимизации платформы.

Ключевые изменения:

Material 3 Expressive — полностью переработанный интерфейс, адаптированный для круглых экранов Динамическая цветовая палитра (уже знакомая пользователям Android) Улучшенная система плиток с новой 3-слотовой структурой Более плавная навигация и улучшенное управление медиа Возможность использовать свои фото в качестве циферблатов

Первая бета-версия уже доступна разработчикам, а массовый релиз запланирован на конец этого года. Пока Google не уточняет точные сроки выхода и список поддерживаемых устройств.

Новый дизайн обещает сделать интерфейс более удобным, а главное — решить вечную проблему умных часов с автономностью. Осталось дождаться реальных тестов, чтобы проверить, насколько эти обещания соответствуют действительности.