WhatsApp для iPad: официальное приложение наконец-то вышло

Наконец-то свершилось! WhatsApp официально выпустил долгожданное приложение для iPad. Хотя многие пользователи годами ждали этого момента, компания сделала это только сейчас — официальный аккаунт WhatsApp в X (бывший Twitter) сначала намекнул на релиз, а затем подтвердил его.

Приложение уже доступно в App Store и предлагает все ключевые функции:

Видео- и аудиозвонки с поддержкой до 32 участников

Демонстрацию экрана во время звонков

Использование обеих камер iPad

Полную интеграцию с iPadOS (Stage Manager, Split View, Slide Over)

Поддержку Magic Keyboard и Apple Pencil

Все данные синхронизируются между iPhone, iPad, Mac и другими устройствами с сохранением сквозного шифрования. Также доступна блокировка чатов для конфиденциальности, если планшетом пользуются несколько человек.

Теперь владельцы iPad могут наконец забыть о неудобных веб-версиях и пользоваться полноценным WhatsApp — с уведомлениями, всеми функциями и удобным интерфейсом, оптимизированным для большого экрана.