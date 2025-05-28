WhatsApp для iPad: официальное приложение наконец-то вышло

Наконец-то свершилось! WhatsApp официально выпустил долгожданное приложение для iPad. Хотя многие пользователи годами ждали этого момента, компания сделала это только сейчас — официальный аккаунт WhatsApp в X (бывший Twitter) сначала намекнул на релиз, а затем подтвердил его.
Приложение уже доступно в App Store и предлагает все ключевые функции:
- Видео- и аудиозвонки с поддержкой до 32 участников
- Демонстрацию экрана во время звонков
- Использование обеих камер iPad
- Полную интеграцию с iPadOS (Stage Manager, Split View, Slide Over)
- Поддержку Magic Keyboard и Apple Pencil
Все данные синхронизируются между iPhone, iPad, Mac и другими устройствами с сохранением сквозного шифрования. Также доступна блокировка чатов для конфиденциальности, если планшетом пользуются несколько человек.
Теперь владельцы iPad могут наконец забыть о неудобных веб-версиях и пользоваться полноценным WhatsApp — с уведомлениями, всеми функциями и удобным интерфейсом, оптимизированным для большого экрана.