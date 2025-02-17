Xiaomi 15 Ultra: внешний вид и утечка цен перед официальным релизом

Чем ближе анонс флагмана Xiaomi 15 Ultra, тем больше информации о нем всплывает в сети. На этот раз появились пресс-рендеры, которые полностью раскрывают дизайн устройства и подтверждают ключевые детали. Официальные изображения смартфона неожиданно появились на сайте российского интернет-магазина. Хотя страницу быстро удалили, снимки уже разлетелись по интернету, подогревая интерес к новинке.

Xiaomi 15 Ultra представлен в двух цветах — классическом черном и стильном белом. Ранее утечки показывали реальные фотографии гаджета, подтверждая, что он оснащен плоским дисплеем с закругленными углами. На черной версии смартфона выделяется массивный круглый блок камер с эффектной красной окантовкой. В белой версии этого элемента нет, но в остальном дизайн практически не отличается от прошлогоднего Xiaomi 14 Ultra.

По информации источников, стоимость модели с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища составит 130 000 рублей в России. В Европе за аналогичную версию придется отдать около 1500 евро. Презентация устройства ожидается в конце февраля, а глобальный анонс, скорее всего, состоится на выставке MWC в Барселоне в начале марта.