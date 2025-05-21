Xiaomi 16: первые изображения и ожидаемые характеристики

Скорость появления утечек о Xiaomi 16 нарастает — сегодня в сеть попали CAD-рендеры будущего флагмана. Устройство сохранит узнаваемый квадратный блок камер в левом верхнем углу, но получит свежий двухцветный дизайн задней панели.
Что известно о новинке:
- Дисплей 6,32-6,36 дюйма (возможно, лучший в своем классе)
- Рекордная батарея 6800 мАч с 100-ваттной зарядкой
- Перископическая телеобъективная камера
- Чипсет Snapdragon 8 Elite 2
Анонс ожидается в конце сентября — сразу после презентации нового процессора Qualcomm. Судя по рендерам, Xiaomi не планирует революционных изменений в дизайне, делая ставку на эволюционное улучшение проверенной концепции.
Главные вопросы пока без ответа:
- Какие именно улучшения получит камера?
- Будет ли поддержка беспроводной зарядки?
- Какой ценовой политики придержится Xiaomi?
Одно можно сказать точно — компания готовит достойного конкурента осенним новинкам от других производителей. Осталось дождаться официальных подробностей.