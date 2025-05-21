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Xiaomi 16: первые изображения и ожидаемые характеристики

Скорость появления утечек о Xiaomi 16 нарастает — сегодня в сеть попали CAD-рендеры будущего флагмана. Устройство сохранит узнаваемый квадратный блок камер в левом верхнем углу, но получит свежий двухцветный дизайн задней панели.

Что известно о новинке:

  • Дисплей 6,32-6,36 дюйма (возможно, лучший в своем классе)
  • Рекордная батарея 6800 мАч с 100-ваттной зарядкой
  • Перископическая телеобъективная камера
  • Чипсет Snapdragon 8 Elite 2

Анонс ожидается в конце сентября — сразу после презентации нового процессора Qualcomm. Судя по рендерам, Xiaomi не планирует революционных изменений в дизайне, делая ставку на эволюционное улучшение проверенной концепции.

Главные вопросы пока без ответа:

  • Какие именно улучшения получит камера?
  • Будет ли поддержка беспроводной зарядки?
  • Какой ценовой политики придержится Xiaomi?

Одно можно сказать точно — компания готовит достойного конкурента осенним новинкам от других производителей. Осталось дождаться официальных подробностей.