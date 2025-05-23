Xiaomi Civi 5 Pro: мощный смартфон с камерой Leica и топовым железом

На большой презентации Xiaomi показала не только планшеты и часы, но и новый Civi 5 Pro — смартфон с топовыми характеристиками и камерой от Leica. Сердце устройства — Snapdragon 8s Gen 4. Экран — 6,55-дюймовый AMOLED с разрешением 2750×1236, частотой 120 Гц и невероятной пиковой яркостью 3200 нит. В комплекте — быстрая LPDDR5X-память (12/16 ГБ) и накопитель UFS 4.0 (256/512 ГБ).

Основная камера — 50 МП (f/1.63) с оптической стабилизацией. Дополняет её 50-МП телеобъектив (60 мм, фокусировка с 10 см) и 12-МП сверхширокоугольник (120°). Для селфи — 50-МП фронталка с автофокусом. Все модули — с фирменной настройкой Leica.

Батарея на 6000 мАч поддерживает 67-ваттную зарядку. Внутри — стереодинамики и улучшенный вибромотор. Управляет всем HyperOS 2. Корпус тонкий (7,45 мм) и легкий (184 г), цвета — от нежного Nebula Purple до строгого черного.

Цены и доступность

12/256 ГБ — 2999 юаней (~416 $)

12/512 ГБ — 3299 юаней (~458 $)

16/512 ГБ — 3599 юаней (~499 $)

Пока продажи стартуют только в Китае, но, как и прошлогодний Civi 14, смартфон может выйти в Индии. Следим за новостями!