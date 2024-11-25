Xiaomi и AMD планируют выпуск собственных мобильных чипсетов

Xiaomi готовится выпустить собственную однокристальную платформу (SoC) для смартфонов, о чём сообщают тайваньские издания UDN и DigiTimes. Параллельно слухи указывают, что AMD также планирует выйти на рынок мобильных процессоров, что может усилить конкуренцию в ближайшие годы.

По прогнозам, рынок мобильных SoC станет ещё более насыщенным в 2025–2026 годах. Лидерам индустрии — Qualcomm, MediaTek, Apple и Samsung — придётся противостоять новым игрокам, которые стремятся занять свою нишу. Xiaomi, по сообщениям, разрабатывает процессоры для собственных смартфонов, а также, возможно, для своих суббрендов Redmi и Poco. Китайские источники утверждают, что в октябре компания завершила проектирование своего первого чипа на базе 3-нм техпроцесса. Если всё пойдёт по плану, массовое производство начнётся в начале 2025 года. Однако пока неизвестно, будет ли этот чип использоваться в будущих флагманских моделях.

Стоит отметить, что Xiaomi уже имеет опыт работы в сфере чипов. Ранее компания занималась разработкой SoC под названием Pinecone, основанного на архитектуре Arm. Этот процессор включал четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. Кроме того, Xiaomi уже внедряла собственные субпроцессоры в своих устройствах, чтобы дополнить решения Qualcomm. Поэтому есть вероятность, что и на этот раз компания ограничится выпуском вспомогательного, а не основного чипа.

Что касается AMD, её планы пока остаются на уровне слухов. Источники предполагают, что стратегия компании в сегменте мобильных SoC будет напоминать её подход на рынке ПК. AMD может предложить производительность на уровне Qualcomm и MediaTek, но с более конкурентоспособной ценой. Ходят слухи, что компания работает над новой платформой на базе Arm с кодовым названием Sound Wave. Однако неясно, будет ли этот процессор предназначен для Android-смартфонов или для устройств на базе Windows.

Если обе компании решат активно продвигаться на рынок мобильных процессоров, это может существенно изменить его динамику, предоставив производителям смартфонов больше возможностей для выбора и увеличив конкуренцию в отрасли.