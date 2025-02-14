YouTube 20 лет — от сайта знакомств до видеогиганта

В 2005 году трое бывших сотрудников PayPal — Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим — запустили YouTube как платформу для поиска пары. Их слоган звучал просто: «Подключайтесь, заводите знакомства». Однако привлечь аудиторию оказалось непросто, и создатели решили загрузить первое видео сами. Так появился «Me at the zoo» — 19-секундный ролик, где Карим стоит у вольера с слонами в зоопарке Сан-Диего.

YouTube быстро перестал быть сайтом знакомств. Люди начали загружать на него всё, что угодно, от домашних видео до клипов и отрывков из популярных шоу. Например, скетч «Lazy Sunday» из Saturday Night Live в 2006 году стал одним из первых вирусных роликов. Его тут же удалили по требованию NBC, но позднее он вернулся на платформу. Этот момент стал знаковым: кто-то увидел в YouTube угрозу авторским правам, а кто-то — революцию в создании контента.

Google быстро разглядел потенциал сервиса и уже в 2006 году приобрёл его за 1,65 миллиарда долларов. Вскоре YouTube превратился в глобальный видеохостинг, где любой человек мог загрузить ролик и в мгновение ока получить миллионы просмотров.

Разумеется, не обошлось без скандалов. Платформу критиковали за сбор данных, деструктивный контент и алгоритмы, способствующие радикализации. Но несмотря на всё это, то самое первое видео — «Me at the zoo» — до сих пор доступно. Сейчас у него уже 348 миллионов просмотров, и оно остаётся символом той эпохи, когда YouTube ещё только искал свою аудиторию.

А если вы только что включили это видео, то извините… Надеемся, оно не застрянет у вас в голове так же, как «Baby Shark».