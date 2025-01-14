Заменой TikTok станет RedNote — приложение набирает популярность в США

RedNote, известное в Китае как Xiaohongshu, стремительно завоевывает внимание американских пользователей. На фоне возможного запрета TikTok приложение стало лидером Apple App Store. Оно предлагает удобный формат для публикации фотографий, коротких видео и текстов, а ленты «подписаться», «исследовать» и «рядом» делают платформу комфортной для разного контента.

На странице «Исследовать» все чаще встречаются посты на английском, разбавленные публикациями на китайском. Многие пользователи из США уже называют себя «беженцами TikTok» и активно ищут здесь новые сообщества. Кто-то задает вопросы о китайских трендах и мемах, кто-то просто пробует перенести свою активность на новую площадку.

Запущенный в 2013 году как приложение для шопинга, RedNote давно перерос свои начальные цели. Сейчас у платформы более 300 миллионов активных пользователей в месяц, а ее доходы за последний год превысили 1 миллиард долларов. Между тем в США продолжаются споры о судьбе TikTok. Верховный суд рассматривает законопроект, который либо запретит платформу, либо заставит ByteDance, ее китайского владельца, продать активы американской компании. Решение ожидается до 19 января.

Помимо TikTok, под угрозой находятся и другие приложения китайского происхождения, такие как WeChat, Lemon8 и CapCut. RedNote, хотя и получает приток пользователей благодаря текущей ситуации, также может столкнуться с трудностями, если отношения между странами обострятся. Насколько RedNote сможет заменить TikTok и удержать новых пользователей, покажет время. Пока же это приложение становится одним из главных претендентов на роль нового цифрового дома для тех, кто ищет альтернативу.