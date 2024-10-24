Состоялся официальный релиз карточной градостроительной стратегии Technotopia

Вышел градостроительный и карточный стратегический симулятор Technotopia от компании Alawar, действие которого разворачивается в мире, охваченном экономическими и социальными конфликтами. Игрокам предстоит построить идеальный мегаполис с помощью искусственного интеллекта по имени Айрис и колоды карт. Геймеры смогут возводить различные здания, включая небоскребы, парки и транспортные магистрали, при этом балансируя интересы четырех фракций: капиталистов, аристократов, политиков и простого народа.

Для успешного управления городом нужно удовлетворять потребности жителей, решать проблемы с преступностью и улучшать условия жизни. В Technotopia предусмотрено четыре ветки квестов, более 100 уникальных зданий, 50 динамических событий и система влияния фракций. Также реализованы механики уровня преступности и городских новостей, а разбросанные по мегаполису кубы памяти помогут разблокировать различные бонусы.

В настоящее время игру можно приобрести в Steam за 180 рублей со скидкой 10% до 6 ноября.