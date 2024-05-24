Новая игра про Черепашек-ниндзя TMNT: Mutants Unleashed получит коллекционное издание за 200 долларов

Разработчики грядущего экшен-платформера Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed представили эксклюзивное коллекционное издание игры, которое обойдётся поклонникам в кругленькую сумму — 200 долларов (около 18 тысяч рублей). Это издание, доступное только для обладателей PlayStation 5 и Nintendo Switch, включает в себя множество уникальных предметов для настоящих коллекционеров.

Главной изюминкой набора станет не совсем обычная фигурка. Вместо привычных статуэток Черепашек-ниндзя, разработчики решили удивить фанатов миниатюрной копией фургона с пиццей — легендарного транспортного средства, на котором рассекают по улицам братья-мутанты.

Помимо фигурки фургона, в состав коллекционного издания войдёт целый набор тематических аксессуаров и сувениров. Покупатели получат стильную коробку, блокнот и ручку для записи секретных планов, коврик для мыши с изображением персонажей, светодиодный знак для создания подходящей атмосферы, красочный постер, набор наклеек и даже эксклюзивный артбук.

Разработчики также представили подарочное издание Mutants Unleashed, которое обойдётся в гораздо более скромные 60 долларов. В него войдут эксклюзивный стилбук, набор из четырёх значков и брелоков с символикой игры, а также артбук, который наверняка придётся по вкусу всем любителям красочных иллюстраций.

Релиз Mutants Unleashed запланирован на конец 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.