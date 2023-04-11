Анонсирован турнир по Tekken 7 с призовым фондом $1 миллион ©

Базирующаяся в Саудовской Аравии компания Gamers8 анонсировала турнир по файтингу Tekken 7 с призовым фондом $1 млн. На мероприятии с призовым фондом в 45 миллионов долларов будет самый большой призовой фонд в истории нескольких игр, и флагманский файтинг Bandai Namco не стал исключением.

Это событие ознаменует самый большой призовой фонд в истории Tekken 7. Как и многие другие файтинги, серия обычно имеет низкую призовую поддержку по сравнению с командными киберспортивными играми, такими как Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. На турнире Riyadh Masters размер призовых будет в четыре раза больше самого большого на данный момент призового фонда, который составляет $250 000 в финале Tekken World Tour Finals 2019.

В коротком видеоролике показаны кадры игрового процесса, а также подтверждена дата и призовой фонд турнира. Все соревнования пройдут всего за три дня, с 6 по 9 июля, что сделает эти выходные самыми увлекательными для профессиональных игроков в Tekken.