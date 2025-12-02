Bandai Namco объяснила особенности геймплея за Миари Зо в Tekken 8

Компания Bandai Namco выпустило новый геймплейный ролик, в котором подробно описывается игровой процесс за Миари Зо в Tekken 8. Кроме того, разработчики файтинга поделились подробным описанием нового обновления, который добавит в игру вышеупомянутого персонажа при помощи DLC.

Миари Зо — это созданный специально для Tekken 8 оригинальный персонаж, представляющий Мадагаскар. Помимо экзотической родины, воительница отличается и тем, что в бою она использует движения, напоминающие диких животных, а также способна вызывать своих друзей-лемуров и змей. Впрочем, все это не случайно, поскольку юная героиня является потомком «Серебряного Бога сражений», который фигурирует не только в местных легендах, но и в третьей части игры — Огре

Миари Зо появится в «раннем доступе» 2 декабря, а позже, 5 декабря, состоится ее отдельный релиз вместе с уровнем под названием Baobab Horizon. Она станет четвертым и последним персонажем, запланированным на второй год поддержки.

Последняя часть долгоиграющей серии, Tekken 8, вышла 26 января 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series.