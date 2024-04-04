"Легко переложить ответственность": продюсер серии Tekken объяснил популярность сетевых командных игр

Уже несколько лет подряд мы с вами наблюдаем продолжающийся рост сетевых игр. В мировые чарты продаж регулярно попадают самые разные онлайн-проекты с кооперативными или командными сражениями. При чем популярность могут обрести даже самые неожиданные проекты от малоизвестных студий. Так в чем же причина тренда на сетевые игры среди геймеров? На этот вопрос попытался ответить продюсер серии Tekken Кацухиро Харада.
По мнению автора популярного файтинга, в росте популярности сетевых игр нет ничего удивительного. Как отмечает Харада, проекты с онлайн-составляющей банально предлагают больше возможностей для игроков, чем одиночные игры. Однако главная причина совсем не в этом. Разработчик считает, что среди новых игроков сейчас особенно ценятся игры с командной или кооперативной составляющей. Ведь в таких играх пользователи могут значительно упростить себе прохождение или победу, просто положившись на других членов своей команды. А в случае неудачи, геймерам будет легко обвинить кого-угодно, но не себя.
В командных шутерах, когда игроки выигрывают, они могут сказать, что победили благодаря собственному вкладу, а когда проигрывают, то потому, что попали в паршивую команду.
— говорит Кацухиро Харада.
По мнению Харады, серия Tekken и сам жанр файтингов должны найти новые способы интегрировать в себя больше командных соревнований, потому что именно это предпочитает молодое поколение игроков.
Я не говорю, что мы должны внезапно превратить файтинг во что-то другое. Я по-прежнему считаю, что подобные игры, такие как рукопашные бои, востребованы. Но, возможно, мы могли бы включить в игру другие способы состязания, помимо основной игры. Например, не всегда нужно сражаться один на один. Они могут выбрать командные бои, например, 3 на 3. Я думаю, мы можем включить это в официальные рейтинги онлайн-режима. Может быть, в командных матчах можно будет определять позиции внутри команды, как в дзюдо.
— добавляет разработчик.
Кликбейтная пикча
хороший способ
Доля правды конечно в этом есть. НО таких игроков я думаю не так много.
Как же ты ошибаешься.
Чертяка, знает, как плюсик за статью получить!
за сисы нины конечно лайк