Nike и Tekken объединяют усилия: представлены эксклюзивные кроссовки для фанатов файтинга

Мир моды и видеоигр вновь пересекся, на этот раз благодаря неожиданному союзу Nike и культовой серии файтингов Tekken. Спортивный гигант представил лимитированную коллекцию кроссовок, вдохновленную одним из самых узнаваемых персонажей игры.
Главной фишкой новой модели стала уникальная текстура, имитирующая кожу рептилии. Это прямая отсылка к куртке Кадзуи Мисимы, одного из центральных персонажей вселенной Tekken. Такой дизайнерский ход позволяет фанатам серии буквально «примерить на себя» образ любимого бойца.
Коллекционерам и энтузиастам стоит поторопиться: кроссовки поступят в продажу уже в сентябре, причем тираж будет строго ограничен. Nike не раскрывает точное количество пар, что лишь подогревает интерес к новинке.
Цена за пару составит 250 долларов. Хотя сумма может показаться внушительной, для коллекционного издания и учитывая бренд Nike, она вполне оправдана. Более того, ограниченный тираж может сделать эти кроссовки желанным предметом не только для фанатов Tekken, но и для перекупщиков.
какие-то китайские гов*одавы
Выглядит отвратно
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