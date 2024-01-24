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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8 166 оценок

Новый трейлер файтинга Tekken 8 посвятили демонической форме Дзина Кадзамы

butcher69
Новости

До выхода Tekken 8 осталось всего несколько дней, и вчера журналисты поделились своими обзорами предстоящего файтинга. А сегодня, Bandai Namco Entertainment выпустила новый геймплейный трейлер, который посвящен Дьяволу Дзину.

Впервые персонаж принимает её в эпилоге Дзина в третьей части игры, но как игровой персонаж он появился только в пятой части. В отличие от человеческой формы, Дьявол Дзин является отрицательным персонажем. Дзин перестаёт себя контролировать приобретая этот образ и с трудом сдерживается от злых действий.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января. Демоверсия доступна уже сейчас.

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2
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kenn1y

До выхода физических не несколько дней, а уже есть.

4
Zlobin_Evgeny

классно, вот и хочется и колется, дороговато блин для файтинга

0