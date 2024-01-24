Новый трейлер файтинга Tekken 8 посвятили демонической форме Дзина Кадзамы

До выхода Tekken 8 осталось всего несколько дней, и вчера журналисты поделились своими обзорами предстоящего файтинга. А сегодня, Bandai Namco Entertainment выпустила новый геймплейный трейлер, который посвящен Дьяволу Дзину.
Впервые персонаж принимает её в эпилоге Дзина в третьей части игры, но как игровой персонаж он появился только в пятой части. В отличие от человеческой формы, Дьявол Дзин является отрицательным персонажем. Дзин перестаёт себя контролировать приобретая этот образ и с трудом сдерживается от злых действий.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января. Демоверсия доступна уже сейчас.
До выхода физических не несколько дней, а уже есть.
классно, вот и хочется и колется, дороговато блин для файтинга