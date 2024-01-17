Новый трейлер Tekken 8 посвящён особенностям версии для PlayStation 5

Канал PlayStation на YouTube поделился трейлером, демонстрирующим особенности, которые Tekken 8 предложит на PlayStation 5, подчеркивая сильные стороны консоли Sony. Согласно трейлеру, Tekken 8 может похвастаться заметным графическим эффектам, гарантируя 60 кадров при разрешении 4K, благодаря аппаратному обеспечению консоли.
На PlayStation 5 Tekken 8 получит преимущества от высокопроизводительного жесткого диска консоли, который должен обеспечить очень короткое время загрузки. Кроме того, игровой процесс станет еще более захватывающим благодаря 3D Audio, который будет дополнен темами этапов. Любопытно, что не упоминаются уникальные преимущества DualSense, которые обычно представляют собой важное преимущество PlayStation 5.
30 фпс? ))))
60фпс это конечно хорошо, главное чтоб просадок не было до 30