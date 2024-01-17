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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8 159 оценок

Новый трейлер Tekken 8 посвящён особенностям версии для PlayStation 5

monk70
Новости

Канал PlayStation на YouTube поделился трейлером, демонстрирующим особенности, которые Tekken 8 предложит на PlayStation 5, подчеркивая сильные стороны консоли Sony. Согласно трейлеру, Tekken 8 может похвастаться заметным графическим эффектам, гарантируя 60 кадров при разрешении 4K, благодаря аппаратному обеспечению консоли.

На PlayStation 5 Tekken 8 получит преимущества от высокопроизводительного жесткого диска консоли, который должен обеспечить очень короткое время загрузки. Кроме того, игровой процесс станет еще более захватывающим благодаря 3D Audio, который будет дополнен темами этапов. Любопытно, что не упоминаются уникальные преимущества DualSense, которые обычно представляют собой важное преимущество PlayStation 5.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

30 фпс? ))))

0
Zlobin_Evgeny

60фпс это конечно хорошо, главное чтоб просадок не было до 30

0
Simple Jack
сильные стороны
преимущества
уникальные преимущества
важное преимущество
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