По словам Кацухиро Харады, всем персонажам Tekken 8 по 30 лет

Популярность Tekken 8 уже доказана, поэтому вполне логично, что фанаты хотят получить больше информации о новых главных героях. Тем не менее, режиссер игры Кацухиро Харада не стал потакать фанатам и дал весьма формальный ответ на вопрос о том, каков возраст всех бойцов в новом сиквеле.
По словам Харады, возраст всех героев Tekken 8 и в целом Tekken - 30 лет. Другими словами, серии уже 30 лет, а значит, и персонажам тоже. Поэтому до новых заявлений это можно считать каноном.
В этом году серия TEKKEN празднует свое 30-летие. А это значит, что им всем уже по 30 лет.
Впрочем, Харада использует свою страницу не только для того, чтобы троллить фанатов. Он также рассказал, что команда знает о том, что в рейтинговой таблице лидеров полно махинаторов, которые прокладывают себе путь к славе за счет фиктивных матчей.
По его словам, разработчики "сейчас разбираются" с ними, предположительно прочесывая лучших игроков и удаляя все рекорды, которые были достигнуты незаконным путем.Неизвестно, удастся ли Bandai Namco уследить за всем этим, ведь бустинг не является новой формой мошенничества в серии, но по крайней мере разработчики знают, что это происходит.
Напомним, что релиз Tekken 8 состоялся 27 января на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.
Значиту старику Хейхачи тоже 30 нифига се)
Че то не очень логично. Как это всем персонажам 30 лет? Ling Xiaoyu вроде самая малая там нет? А Казюля - сына в 0 лет зачал?
Это как, например, Лили самая младшая и ей 17, а ввели ее в 2005, так что, по сюжету персонажу 17, а с момента создания почти 20.
Значит Рейне еще и ножа нет, она же новая в серии. А значит любое творчество эротического характера с ней может быть расценено как
кто о чем....