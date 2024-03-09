Пользователь назвал самых популярных бойцов в файтинге Tekken 8

Игра Tekken 8 доступна уже некоторое время, и один пользователь решил собрать данные, чтобы определить, какие персонажи наиболее популярны среди геймеров в рейтинговом режиме.
Пользователя зовут olbaze, и он известен тем, что предложил статистику ранговых игр для Tekken 7. Согласно его данным, самыми популярными персонажами для соревновательной игры являются:
- Драгунов
- Рейна
- Виктор
- Кинг
- Азусена
- Дзин
- Дьявол Дзин
- Хваран
- Фенг Вей
- Ёсимицу
Выше приведена только десятка лучших персонажей, но Olbaze предлагает гораздо более подробные и интересные данные, если вы захотите углубиться то можете сделать это здесь.
Распределение пяти самых популярных персонажей в каждом из 13 первых рангов показало, что Драгунов, Рейна, Виктор, Кинг и Дзин очень часто встречаются в рангах Тенрю и выше. Другие персонажи, такие как Азусена и Дьявол Дзин, также несколько раз появлялись в высших рангах.
Немножко удивило что тут фенг
Предполагаю, что всякие панды с медведями и Джек где-то на дне популярности, но разрабы с упертостью добавляю в основной ростер в ущерб классическим бойцам типа Эдди, Анны, Джулии и.т.д.
Правильно, никто же не купить ДЛС с медведями