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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.4 399 оценок

Пользователь назвал самых популярных бойцов в файтинге Tekken 8

butcher69
Новости

Игра Tekken 8 доступна уже некоторое время, и один пользователь решил собрать данные, чтобы определить, какие персонажи наиболее популярны среди геймеров в рейтинговом режиме.

Пользователя зовут olbaze, и он известен тем, что предложил статистику ранговых игр для Tekken 7. Согласно его данным, самыми популярными персонажами для соревновательной игры являются:

  1. Драгунов
  2. Рейна
  3. Виктор
  4. Кинг
  5. Азусена
  6. Дзин
  7. Дьявол Дзин
  8. Хваран
  9. Фенг Вей
  10. Ёсимицу

Выше приведена только десятка лучших персонажей, но Olbaze предлагает гораздо более подробные и интересные данные, если вы захотите углубиться то можете сделать это здесь.

Распределение пяти самых популярных персонажей в каждом из 13 первых рангов показало, что Драгунов, Рейна, Виктор, Кинг и Дзин очень часто встречаются в рангах Тенрю и выше. Другие персонажи, такие как Азусена и Дьявол Дзин, также несколько раз появлялись в высших рангах.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лобо

Немножко удивило что тут фенг

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Famiclone

Предполагаю, что всякие панды с медведями и Джек где-то на дне популярности, но разрабы с упертостью добавляю в основной ростер в ущерб классическим бойцам типа Эдди, Анны, Джулии и.т.д.

Правильно, никто же не купить ДЛС с медведями

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