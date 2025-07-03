Создатели Tekken 8 показали процесс создания Факумрама

В рамках мероприятия Summer Showcase компания Bandai Namco показала новый ролик Tekken 8 с процессом создания DLC-бойца Факумрама, а так же некоторые из его способностей в игре.

Факумрам - опасный тайский боец, который вынужден сражаться за тайскую армию, чтобы обрести свободу для себя и своих близких. Персонаж уже появлялся в Tekken 7 так же в качестве дополнительного контента.

Владельцы Season 2 Character Pass получат доступ к бойцу уже 7 июля, а остальные игроки смогут приобрести персонажа отдельно 10 июля.