Свежий трейлер Tekken 8 показывает зрелищный мордобой и звезд баскетбола

Компания Bandai Namco Entertainment продолжает радовать новыми эффектными постановочными роликами для Tekken 8. Для разработчиков это главная премьера 2024 года, поэтому на маркетинговую кампанию они явно не поскупились в плане бюджета и креатива. В очередном трейлере файтинга авторы предлагают нам напряженные схватки звезд баскетбола в Tekken 8 за разных персонажей.
В последнем рекламном ролике Tekken 8 разработчики решили провести дружеские матчи сразу с двумя профессиональными спортсменами из НБА. Свои навыки в файтинге решили проверить игроки из 'Миннесота Тимбервулвз' Карл-Энтони Таунс и Майк Конли, которые до этого уже были хорошо знакомы с серией Tekken и играли в прошлые части франшизы.
Новый трейлер Tekken 8 также будет интересен тем, что в нем показываются новые кадры игрового процесса. В ролике засветился обновленный интерфейс меню режимов, возможности кастомизации персонажей и другие интересные аспекты игры.
Релиз Tekken 8 состоится уже 26 января на ПК и консолях.