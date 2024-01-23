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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8 165 оценок

Свежий трейлер Tekken 8 показывает зрелищный мордобой и звезд баскетбола

Gutsz
Новости

Компания Bandai Namco Entertainment продолжает радовать новыми эффектными постановочными роликами для Tekken 8. Для разработчиков это главная премьера 2024 года, поэтому на маркетинговую кампанию они явно не поскупились в плане бюджета и креатива. В очередном трейлере файтинга авторы предлагают нам напряженные схватки звезд баскетбола в Tekken 8 за разных персонажей.

В последнем рекламном ролике Tekken 8 разработчики решили провести дружеские матчи сразу с двумя профессиональными спортсменами из НБА. Свои навыки в файтинге решили проверить игроки из 'Миннесота Тимбервулвз' Карл-Энтони Таунс и Майк Конли, которые до этого уже были хорошо знакомы с серией Tekken и играли в прошлые части франшизы.

Новый трейлер Tekken 8 также будет интересен тем, что в нем показываются новые кадры игрового процесса. В ролике засветился обновленный интерфейс меню режимов, возможности кастомизации персонажей и другие интересные аспекты игры.

Релиз Tekken 8 состоится уже 26 января на ПК и консолях.

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Tekken 8
26.01.2024
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