Tekken 9 может стать последней игрой от Кацухиро Харады

Кацухиро Харада, режиссер Tekken 8, в разговоре на своем YouTube-канале заявил, что подумывает об уходе на пенсию после Tekken 9. Комментарий был сделан вскользь, поэтому нет никаких подтверждений тому, действительно ли Харада думает об уходе на пенсию. Эта тема возникла во время беседы между Кацухиро Харадой, продюсером Майклом Мюрреем и Ленне Хардтом, комментатором Tekken 8 и известным в Японии диктором поединков ММА на таких турнирах, как Rizin.

Во время непринужденной беседы Хардт спросил: "Когда вы собираетесь делать Tekken 9? Именно в этот момент Харада сказал, что "Tekken 9 послужит нашей последней работой перед уходом на пенсию". Комментарий был сделан после небольшой паузы для размышлений, но пока неясно, так ли на самом деле планирует Кацухиро Харада.

Помимо разговора о своем возможном уходе на пенсию после релиза Tekken 9, Харада также вкратце коснулся даты выхода игры. По его словам, до выхода следующего файтинга Bandai Namco пройдет еще много лет. Харада подчеркнул, что появление Tekken 9 стоит ожидать только на следующем поколении консолей. "Я думаю, что следующая игра выйдет на PlayStation 6 и новой Xbox". В то же время он выразил желание выпустить игру в начале следующего поколения.

О возможном уходе Харады на пенсию можно говорить долго. В конце концов, релиз Tekken 9 состоится как минимум через пять лет. А до тех пор он продолжит работу над Tekken 8, добавляя обновления, новых бойцов и улучшения. Не так давно Харада рассказал, что стоимость производства выросла в 10 раз по сравнению с 90-ми годами. Но несмотря на это, Tekken 8 разошлась тиражом более 2 миллионов копий и считается успешной игрой от Bandai Namco.

Пока Tekken 9 не станет реальностью, у Харады будет еще много времени подумать об отставке. Возможно, к тому времени он изменит свое решение. А пока Bandai Namco и Харада продолжают упорно работать над тем, чтобы сделать Tekken 8 еще более приятной для игроков. Для этого они обещают банить игроков, нарушающих правила игры, и продолжать постоянно обновлять игру. Остается только гадать, что же они планируют сделать с семьей Мисима в будущем.