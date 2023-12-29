Ветераны подвергли критике новую, более доступную боевую систему в Tekken 8

Кацухиро Харада, геймдизайнер Tekken 8, на этой неделе ввязался в небольшую полемику. Когда он предложил новую механику доступности для новичков и ветеранов, то получил в ответ весьма недружелюбную реакцию со стороны интернет-пользователей.
Получившая название "Особый стиль" (Special Style) механика, которая обещает сделать стиль боя в игре автоматическим, нажатием одной кнопки, напоминает упрощенные функции Street Fighter 6. К сожалению, она не нашла отклика у ветеранов франшизы, считающих, что из-за нее все действие становится более ограниченным.
Харада использовал свой профиль X, чтобы убедить фанатов Tekken 8 в том, что доступность понравится игрокам. Однако реакция интернет-пользователей была не слишком радужной, и многие из них были категорически против подобной гемплейной механики.
Первый твит - Итак, парни, когда начинающие игроки и ветераны начнут осваивать новых персонажей в Tekken 8, пожалуйста, пробуйте их с помощью включенного "Особого стиля" (если вы используете PS5, нажмите L1, чтобы включить его; нажмите еще раз, чтобы выключить).
Второй твит - Ни один из ветеранов не будет использовать особый стиль по очевидным причинам, и главная из них... он портит ваши комбо и возможности.
Особый стиль" - это лишь одна из новых функций, реализованных в игре. Помимо нее, будут реализованы дополнительные настройки для дальтоников, а также другие функции доступности для большего количества игроков.
Tekken 8 выйдет 25 января для PS5, Xbox Series и PC.
Мне понравилось как любителю. Радостно, что можно выписывать красивые подачи и при этом не играть на геймпаде как на рояле, а четко и просто понимать, что ты нажимаешь
Наоборот шикарно они сделали, чтобы задроты и макрос юзеры не использовали одно комбо с подбиВанини и автоблок, ещё бы кол-во ударов в комбо, зато может теперь будет красивый бой и в онлайне через обычные удары и короткие комбо, так как до этого Tekken был, если не худшим, то одним из них среди файтингов при игре онлайн.
смысл всяких особых стилей и упрощений в теккене? там и так всё настолько дружелюбно к новичкам, что даже не играя в файтинги ни разу в жизни и давя на всё подряд на экране будет происходить что-то удобоваримое от чего можно получать удовольствие.
Получать по морде)
Зачем? Игра и так лёгкая в плане освоения как пример в плане комбо и приёмов mortal combat сложнее
Да у этой серии одни из самых припадочных фанатов, которые в штыки воспринимают любые изменения.
Я вообще считаю боевку нужно кардинально пересмотреть, добавить больше взаимодействия с бойцами, окружением, возможно даже немного реализма навернуть.
Всë правильно, кийа уже не тот.
Всë правильно, кийа уже не тот.
Та ещё помойка лучше очкарик её не выпускал и стоит ещё этот био мусорный файтинг 4500 р