Загадочная Зафина в свежем геймплейном ролике Tekken 8

Bandai Namco продолжает представлять бойцов Tekken 8 в геймплейных роликах. На этот раз главной звездой стала Зафина. Полная магии и обладающая особыми способностями, она появляется в чуть более чем двухминутном видео, из которого становится ясно, каким будет ее стиль игры в жестоких боях.
Зафина - астролог, чьей деревне было поручено охранять гробницу Азазеля. Она была представлена в Tekken 6, вернулась в Tekken 7 в качестве персонажа DLC и снова подтверждена в Tekken 8. Зафина - очень непредсказуемый персонаж, которым нелегко овладеть.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия доступна уже сейчас.
"Нелегко овладеть"? Оу, май!