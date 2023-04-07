Tempest Rising 2023 г.
7.4 42 оценки

Почти 20 минут мультиплеерного геймплея Tempest Rising

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R_Mor
Новости

Тем, кто жаждет старой доброй стратегии в реальном времени в стиле 90-х, стоит обратить внимание на Tempest Rising. Анонсированная в прошлом году компанией Slipgate Ironworks (Rise of the Triad, Ghostrunner, Graven), игра выглядит весьма неплохо. Вы можете убедиться в этом сами, ведь только что разработчики поделились почти 20-ти минутным геймплеем мультиплеерного режима 1 на 1, демонстрирующего строительство базы, бои и многое другое.

Одной из главных отличительных черт Tempest Rising является сам титульный "Tempest" - таинственная лоза, которую нужно собирать, чтобы построить свою базу и силы. На самом деле вам придется обратить внимание на экологию лозы Tempest, тщательно поддерживая ее, чтобы сохранить свое преимущество над противником. В остальном игра выглядит как классическая RTS в духе Starcraft или Command & Conquer. На видео можно увидеть, как Глобальные силы обороны сражаются с династией Темпест (есть еще и третья фракция, о которой Slipgate пока не сообщает), причем у обеих сторон есть свое уникальное оружие и преимущества. В целом, интерфейс и визуал игры выглядят добротно, а действие интенсивное, но не такое бешеное, как в Starcraft.

Tempest Rising выйдет на ПК в этом году.

ПК
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Kouketsuro

Игра немного похожа на серию C&C и это не может не радовать, ведь EA похоронили такую замечательную серию...

20
und3ath

И студию с...ки

2
StormX07

Сходство действительно есть. Правда музыка которая играет, напоминает ту что звучит игре Doom 2015.

-1
Lored_ StormX07

Плохо что ль? Хорошо!

1
NarkoSky

Игра выглядит очень даже хорошо. Жду!

4
Eclair_93

Ого, а выглядит годно.

4
PimpZee

новый мод на ред алерт 3 подъехал)

4
Ст4лкер

Сегодня на Youtube смотрел, довольно крепенько смотрится игрушка. Как раз сейчас переигрываю игры серии Command & Conquer.

2
jkneomaster

Ждём! Ждём!!!

0
riptor2012

После просмотра ролика, аж поиграть захотелось...Будем ждать выхода игры...

0
LordGostelian

Реально будто скрестили C&C и Старкрафт 2, не уж то выйдет нормальная rts ждемс.

0
DetroyT[RU]

C&C 3 выглядит лучше

0
Салярыч

Игра один в один копирует Ред алерт. Но это не плохо.

0
MLShadow

Давненько не выходило ничего подобного, я уж было думал что подобные игры канули в лету, даже захотелось C&C перепройти.

0
Lartmin

Очень сильно не хватает подобных стратегий: где беза, отдельные юниты, оборонка, сбор ресурсов по принципу "взял - отвёз/отнёс".
Флаг в руки!

0
Slayer1993

Стратегий много не бывает, а хороших-тем более.Эта, судя по всему, очень даже может быть одной из таких.

0
pirlovcin

игра времен windows 98

-10