Почти 20 минут мультиплеерного геймплея Tempest Rising

Тем, кто жаждет старой доброй стратегии в реальном времени в стиле 90-х, стоит обратить внимание на Tempest Rising. Анонсированная в прошлом году компанией Slipgate Ironworks (Rise of the Triad, Ghostrunner, Graven), игра выглядит весьма неплохо. Вы можете убедиться в этом сами, ведь только что разработчики поделились почти 20-ти минутным геймплеем мультиплеерного режима 1 на 1, демонстрирующего строительство базы, бои и многое другое.
Одной из главных отличительных черт Tempest Rising является сам титульный "Tempest" - таинственная лоза, которую нужно собирать, чтобы построить свою базу и силы. На самом деле вам придется обратить внимание на экологию лозы Tempest, тщательно поддерживая ее, чтобы сохранить свое преимущество над противником. В остальном игра выглядит как классическая RTS в духе Starcraft или Command & Conquer. На видео можно увидеть, как Глобальные силы обороны сражаются с династией Темпест (есть еще и третья фракция, о которой Slipgate пока не сообщает), причем у обеих сторон есть свое уникальное оружие и преимущества. В целом, интерфейс и визуал игры выглядят добротно, а действие интенсивное, но не такое бешеное, как в Starcraft.
Tempest Rising выйдет на ПК в этом году.
Игра немного похожа на серию C&C и это не может не радовать, ведь EA похоронили такую замечательную серию...
И студию с...ки
Сходство действительно есть. Правда музыка которая играет, напоминает ту что звучит игре Doom 2015.
Плохо что ль? Хорошо!
Игра выглядит очень даже хорошо. Жду!
Ого, а выглядит годно.
новый мод на ред алерт 3 подъехал)
Сегодня на Youtube смотрел, довольно крепенько смотрится игрушка. Как раз сейчас переигрываю игры серии Command & Conquer.
Ждём! Ждём!!!
После просмотра ролика, аж поиграть захотелось...Будем ждать выхода игры...
Реально будто скрестили C&C и Старкрафт 2, не уж то выйдет нормальная rts ждемс.
C&C 3 выглядит лучше
Игра один в один копирует Ред алерт. Но это не плохо.
Давненько не выходило ничего подобного, я уж было думал что подобные игры канули в лету, даже захотелось C&C перепройти.
Очень сильно не хватает подобных стратегий: где беза, отдельные юниты, оборонка, сбор ресурсов по принципу "взял - отвёз/отнёс".
Флаг в руки!
Стратегий много не бывает, а хороших-тем более.Эта, судя по всему, очень даже может быть одной из таких.
игра времен windows 98