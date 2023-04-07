Почти 20 минут мультиплеерного геймплея Tempest Rising ©

Тем, кто жаждет старой доброй стратегии в реальном времени в стиле 90-х, стоит обратить внимание на Tempest Rising. Анонсированная в прошлом году компанией Slipgate Ironworks (Rise of the Triad, Ghostrunner, Graven), игра выглядит весьма неплохо. Вы можете убедиться в этом сами, ведь только что разработчики поделились почти 20-ти минутным геймплеем мультиплеерного режима 1 на 1, демонстрирующего строительство базы, бои и многое другое.

Одной из главных отличительных черт Tempest Rising является сам титульный "Tempest" - таинственная лоза, которую нужно собирать, чтобы построить свою базу и силы. На самом деле вам придется обратить внимание на экологию лозы Tempest, тщательно поддерживая ее, чтобы сохранить свое преимущество над противником. В остальном игра выглядит как классическая RTS в духе Starcraft или Command & Conquer. На видео можно увидеть, как Глобальные силы обороны сражаются с династией Темпест (есть еще и третья фракция, о которой Slipgate пока не сообщает), причем у обеих сторон есть свое уникальное оружие и преимущества. В целом, интерфейс и визуал игры выглядят добротно, а действие интенсивное, но не такое бешеное, как в Starcraft.

Tempest Rising выйдет на ПК в этом году.