Заценили "Храм Зеленой Луны" от Америки до России!

Вау, друзья, такого мы не ожидали! Наша игра "Храм Зеленой Луны" покоряет сердца игроков по всему миру!
Смотрите, как зарубежный стример погружается в мир нашей игры и не может сдержать восторга от видов, вдохновленных Самарской областью. Для нас, разработчиков, это особенный комплимент! Спасибо за теплые слова! А мы хотим сказать: "Бро, если вдруг решишь заехать в Самару – ждем! Мы тебе покажем, где настоящие волжские просторы, с нас экскурсия!"
А второе видео – от Алексея, который честно сказал: "Я реально сегодня кайфанул!" Спасибо за твой фидбек! Приятно, когда твою работу так ценят, особенно когда люди реально кайфуют от процесса. Передаем тебе огромный респект и привет от всей команды Olkon Games!
Смотрите стримы, присоединяйтесь к приключениям и делитесь впечатлениями!
