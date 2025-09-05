ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.1 74 оценки

Заценили "Храм Зеленой Луны" от Америки до России!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Вау, друзья, такого мы не ожидали! Наша игра "Храм Зеленой Луны" покоряет сердца игроков по всему миру!

Смотрите, как зарубежный стример погружается в мир нашей игры и не может сдержать восторга от видов, вдохновленных Самарской областью. Для нас, разработчиков, это особенный комплимент! Спасибо за теплые слова! А мы хотим сказать: "Бро, если вдруг решишь заехать в Самару – ждем! Мы тебе покажем, где настоящие волжские просторы, с нас экскурсия!"

А второе видео – от Алексея, который честно сказал: "Я реально сегодня кайфанул!" Спасибо за твой фидбек! Приятно, когда твою работу так ценят, особенно когда люди реально кайфуют от процесса. Передаем тебе огромный респект и привет от всей команды Olkon Games!

Смотрите стримы, присоединяйтесь к приключениям и делитесь впечатлениями!

Steam

VK play

26
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
thundergirl
9
glitchyyy

Классно!

9
Vespasian1905

Тогда можно поздравить вас с удивительно высоким процентом иностранной аудитории, восемь процентов американцев как минимум, из сыгравших.) P.s. Я отлично понимаю желание продвинуть своё творчество, но чё-то как-то перебор).

8
Alex40001
4
Neko-Aheron Alex40001

Я вижу ты кайфуешь )) так их ...)

1
Alex40001 Neko-Aheron

да так обновляю периодически)

1
JackReacher

На пиар этой игры у вас ушло больше денег чем непосредственно на разработку, я правильно понимаю? Жаль что пиар не удался, ноунейм стримеры какие-то, фейковые отзывы вк, вы клоуны, сорян

7
Serg_Sigil

Сори.. но это больше похоже на вброс какого-то левого очень молодого чела, но никак не от игровой компании/издателя.

6
Искусственный интеллeкт
Наша игра покоряет сердца игроков по всему миру!

эти игроки сейчас с вами в одной комнате?!

6
bysaturn

Ваш маркетолог зря получает зарплату)

4
Alex40001

да как бы там вся команда зря получает зарплату.

4
Alex40001

цифры есть цифры и тут вы как фанера над над ну где вы там...

3
Tommy451

второй раз трут коммент без страйка, т.е. без нарушений правил, просто захотели удалить, ахахаха

Neko-Aheron

У меня вопрос только один. В чем проблема закрыть комментарии ?

Tommy451 Neko-Aheron

тогда станет сразу понятно что это партнерка)